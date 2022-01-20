Мэр Кемерова высказался о переводе школ на дистанционное обучение

Накануне в социальных сетях мэра Кемерово Ильи Середюка появился вопрос от местной жительницы. Кемеровчанка поинтересовалась, будут ли переведены школьники и студенты на дистанционное обучение. Градоначальник дал отрицательный ответ.

‒ Такого решения нет, ‒ заявил Илья Середюк в комментариях к своему посту в Instagram.

Часть жителей областной столицы осталась недовольна словами мэра. Кемеровчане отметили, что среди педагогов и учащихся наблюдается достаточно высокий уровень заболеваемости, и работать в подобных условиях становится все сложнее.

Напомним, кузбасский специалист обозначила симптомы нового штамма коронавируса "омикрон".