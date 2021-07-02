Мэр Кемерова встретился с жителями Улуса для обсуждения вопроса о водоснабжении поселка

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Глава кузбасской столицы провел встречу с жителями поселка Улус для обсуждения того, как был выполнен протокола предыдущего собрания, и построения дальнейших планов.

Главным вопрос на обсуждении стало оборудование в поселке водоснабжения. К текущему моменту, как стало известно из публикации градоначальника в социальных сетях, известно, что кузбассовцы, а также сам мэр ожидают экспертное заключение гидрогеологов о наличии и состоянии подземных вод в районе поселка. Необходимо это для того, чтоб проработать конкретные варианты того, как именно можно будет обустроить водопровод.


Затрагивались и другие темы. Так, например, коррективы были внесены в план поэтапной установки контейнеров для мусора, которые уже были приобретены для поселка. Кроме того, обсуждалось и обустройство будущей детской площадки, а именно - ее месторасположение, которое, как подчеркнул градоначальник, должно соответствовать не только пожеланиям жителей, но и всем требованиям безопасности.

Да!
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