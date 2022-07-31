Мэр Кемерова рассказал об изменении движения в центре города

Сегодня, 31 июля, специалисты Центра организации дорожного движения приступили к установке знака на улице Соборной в Кемерове. Движение транспорта изменится на пересечении с проспектом Ленина.

– Теперь поворот налево на проспект Ленина при движении со стороны улицы Гагарина будет разрешен с двух полос, – сообщил мэр Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Напомним, что в Кемерове начался капитальный ремонт Красноармейского моста. В связи с этим на упомянутом перекрестке изменился режим работы светофора. Кроме того, схема проезда по нескольким находящимся поблизости улицам была скорректирована.