Мэр Кемерова рассказал о выкупе домов в ликвидируемом частном секторе

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Глава кузбасской столицы Илья Середюк обозначил, как будет проходить выкуп жилья у собственников в частном секторе.

Во время брифинга по вопросам ликвидации частного сектора, мэр Кемерова Илья Середюк сообщил, что сумма выкупа будет включать в себя стоимость хозяйственных построек, проведенный в доме ремонт и количество зеленых насаждений.

– В общую стоимость включаются также услуги риэлтора (если человек начал искать себе новое жилье) и расходы, связанные с регистрацией права на объект недвижимости, – передает слова Ильи Середюка VSE42.Ru.

Кроме того, стало известно, что будут снесены около 400 сооружений, которыми владеют 700 человек. Мэр Кемерова заявил, что с каждым из них планируется проведение личных встреч на уровне "не меньше заместителя главы города". В отдельных случаях собственники имеют право требовать встречи с градоначальником.


Ранее редакция AVOKADO писала о планах властей на преобразование улицы Сибиряков-Гвардейцев и реконструкцию дороги на месте ликвидируемого частного сектора.

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