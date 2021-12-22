Мэр Кемерова рассказал о выкупе домов в ликвидируемом частном секторе

Во время брифинга по вопросам ликвидации частного сектора, мэр Кемерова Илья Середюк сообщил, что сумма выкупа будет включать в себя стоимость хозяйственных построек, проведенный в доме ремонт и количество зеленых насаждений.

– В общую стоимость включаются также услуги риэлтора (если человек начал искать себе новое жилье) и расходы, связанные с регистрацией права на объект недвижимости, – передает слова Ильи Середюка VSE42.Ru.

Кроме того, стало известно, что будут снесены около 400 сооружений, которыми владеют 700 человек. Мэр Кемерова заявил, что с каждым из них планируется проведение личных встреч на уровне "не меньше заместителя главы города". В отдельных случаях собственники имеют право требовать встречи с градоначальником.

Ранее редакция AVOKADO писала о планах властей на преобразование улицы Сибиряков-Гвардейцев и реконструкцию дороги на месте ликвидируемого частного сектора.