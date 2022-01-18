Мэр Кемерова рассказал о возможности ввода пересадочного тарифа

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Глава кузбасской столицы Илья Середюк ответил на вопрос горожан о введении пересадочного тарифа.

Кемеровский градоначальник в ответ на запросы от пользователей сообщил, что пересадочный тариф в кузбасской столице будет заменен электронным проездным. Илья Середюк заявил, что это будет более правильным и целесообразным, ведь проездной дает возможность ездить с пересадками бесчисленное количество раз. Кроме того, глава города отметил, что для удобства пассажиров планируется привязать проездные к транспортным картам.

– Мы оперативно связались с разработчиком наших транспортных карт, попросили подключить функционал проездных. И программисты говорят, что это возможно, – заявил Илья Середюк на своей странице в Instagram.

Мэр сообщил, что стандартные проездные в Кузбассе начнут работать с 1 февраля текущего года, а суточные и недельные – с 1 марта.


Также Илья Середюк рассказал о сохранении маршрута №10т и возможности ликвидации трамваев.

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