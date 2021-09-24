Мэр Кемерова рассказал о перспективах развития стадиона "Химик"

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Глава областной столицы Илья Середюк описал, как власти планируют развивать один из самых крупных стадионов города.

Накануне мэр города Кемерово рассказал на своей странице в социальной сети о том, какие вопросы обсуждались на выездном совещании по поводу преобразования стадиона "Химик".


Илья Середюк подчеркнул, что стадион является одним из самых значимых спортивных объектов для горожан, поэтому необходимо сохранить "Химик" и привлечь к нему любителей спорта. Однако у стадиона есть проблемы: подтопление подтрибунных пространства из-за постепенного разрушения бетонных конструкций, старый газон на поле. Часть задач по поддержке стадиона выполнены, но предстоит решить еще многие вопросы.

‒ И в будущем он (стадион "Химик" ‒ прим. ред.) мог бы стать масштабным центром игровых видов спорта. Но для того, чтобы это сделать, нужно проектировать, попадать в федеральные программы, а для этого нужно время, ‒ отмечает мэр Кемерова в своем Instagram.

Илья Середюк обозначил, что следующим преобразованием станет обновление газона на поле.

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