Накануне мэр города Кемерово рассказал на своей странице в социальной сети о том, какие вопросы обсуждались на выездном совещании по поводу преобразования стадиона "Химик".

Илья Середюк подчеркнул, что стадион является одним из самых значимых спортивных объектов для горожан, поэтому необходимо сохранить "Химик" и привлечь к нему любителей спорта. Однако у стадиона есть проблемы: подтопление подтрибунных пространства из-за постепенного разрушения бетонных конструкций, старый газон на поле. Часть задач по поддержке стадиона выполнены, но предстоит решить еще многие вопросы.

‒ И в будущем он (стадион "Химик" ‒ прим. ред.) мог бы стать масштабным центром игровых видов спорта. Но для того, чтобы это сделать, нужно проектировать, попадать в федеральные программы, а для этого нужно время, ‒ отмечает мэр Кемерова в своем Instagram.

Илья Середюк обозначил, что следующим преобразованием станет обновление газона на поле.