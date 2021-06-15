Мэр Кемерова рассказал о ходе строительства дороги-дублера Притомского проспекта

Мэр кузбасской столицы рассказал, что на сегодняшний день уже завершились работы по обустройству участка дороги-дублера Притомского проспекта. Протяженность пути от Кузбасского моста до ледового дворца "Кузбасс" составит 600 метров.

— Здесь построили тротуар и установили освещение, сейчас идет обустройство газона и установка декоративных камней, — заявил Середюк в личном Instagram-аккаунте.

В настоящий момент рабочие занимаются высадкой деревьев и кустарников на территории. На расстоянии от ледового дворца до Московского площади высажено 30 сосен.

Ранее редакция Avokado сообщала, что кемеровские власти заявили о завершении строительства одной из трех аркад на Московской площади.