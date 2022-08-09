Мэр Кемерова показал популярное место прогулок после прошедшего ремонта

Сегодня, 9 августа, мэр Кемерова Илья Середюк разместил снимок, на котором оказалась запечатлена аллея на улице Кирова после ремонта. Специалисты уже закончили большую часть работ по обновлению общественного пространства. В частности, исчезла громоздкая рекламная конструкция. На свои места вернулись парковые диваны.

‒ Специалисты наводят финальный лоск, завершают озеленение, ‒ отметил градоначальник в своем Telegram-канале.

Отметим, что ранее власти кузбасской столицы заявили о планах на восстановление исторического облика аллеи на Кирова.