Мэр Кемерова показал обновленные фасады общежитий в Ленинском районе

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Фото:  

Глава города Кемерово Илья Середюк в соцсетях опубликовал фотографии преобразившихся общежитий в квартале строящегося культурно-образовательного комплекса в Ленинском районе.

Фотографии обновленных фасадов 11 жилых многоэтажек в Ленинском районе кузбасской столицы мэр разместил в Instagram-аккаунте.

Преобразились фасады зданий четырех общежитий вузов — здесь работы на стадии завершения. Еще на трех таких же объектах работа по обновлению фасадов в самом разгаре, — пояснил глава.

Кроме того Середюк заявил, что в настоящий момент рабочие проводят установку бортового камня вдоль проспекта Химиков и скоро приступят к устройству тротуаров.


Ранее редакция Avokado сообщала, что строительные работы на месте будущего логистического центра в Кемерове будут завершены текущим летом. Об этом стало известно со слов представителей городских властей.

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