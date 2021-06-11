Мэр Кемерова показал обновленные фасады общежитий в Ленинском районе

Фотографии обновленных фасадов 11 жилых многоэтажек в Ленинском районе кузбасской столицы мэр разместил в Instagram-аккаунте.

— Преобразились фасады зданий четырех общежитий вузов — здесь работы на стадии завершения. Еще на трех таких же объектах работа по обновлению фасадов в самом разгаре, — пояснил глава.

Кроме того Середюк заявил, что в настоящий момент рабочие проводят установку бортового камня вдоль проспекта Химиков и скоро приступят к устройству тротуаров.

Ранее редакция Avokado сообщала, что строительные работы на месте будущего логистического центра в Кемерове будут завершены текущим летом. Об этом стало известно со слов представителей городских властей.