Мэр Кемерова поделился снимками почти завершенного участка набережной

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Власти кузбасской столицы показали, как выглядит новая территория на берегу Томи.

Глава Кемерова Илья Середюк разместил в социальных сетях фотографии, на которых оказалась запечатлена новая набережная Томи. По словам мэра, объект находится в "высокой степени готовности".


Сейчас на участке идут работу по обустройству тела набережной и бетонированию балкона. Рабочие укладывают плиты берегоукрепления на участке от Кузбасского моста до Московской площади. Также завершается покраска бетонных ограждений и установка металлического ограждения.

‒ Установлены опоры освещения, идет монтаж светильников. Продолжается озеленение. К уже высаженным деревьям и кустарникам добавляем живую изгородь вдоль пешеходной зоны набережной, ‒ рассказал Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Также градоначальник отметил, что на новой набережной планируется сформировать клумбы с многолетними цветами и установить скамейки и урны.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что на новые лестницы набережной Томи власти Кемерова потратят почти 9 млн рублей.

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