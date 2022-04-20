Мэр Кемерова поделился новыми кадрами строящейся набережной

Глава областной столицы Кузбасса Илья Середюк поделился в своем Telegram-канале информацией о ходе строительства набережной на берегу Томи.

В этом году планируется открыть для кемеровчан участок набережной от Кузбасского моста до "Кузбасс-Арены".

– Сейчас выполнено 70% отсыпки тела набережной и берегоукрепление из плит и монолитного бетона, – сказано в сообщении.

На данный момент ведутся работы по установке ограждений пешеходной зоны.

Напомним, ранее стало известно о начале строительства новой набережной в Кемерове за 300 миллионов рублей.