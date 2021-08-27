Мэр Кемерова осветил ситуацию с горящим изнутри городским полигоном

Во время прямой линии с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым был озвучен вопрос от жителей Кемерова по поводу полигона с отходами, находящегося на улице Красноармейской, который в настоящее время тлеет изнутри. Прояснить ситуацию глава региона попросил мэра города.

Илья Середюк рассказал, что когда собственник оставил полигон и начал судиться с властями из-за не проведенной рекультивации, на это место пришли так называемые "черные копатели", которые пытались достать из мусора металлические элементы. Из-за их работы в залежи отходов попал кислород, который спровоцировал возгорания. В настоящее время горение происходит на глубине 5-7 метров.

- В текущем режиме у нас дежурит на этом частном полигоне техника, заливая техногенные пожары. В любом случае ситуация на контроле. Двигаемся двумя путями: понуждаем собственника вместе с правоохранителями, а вместе с учеными разрабатываем способы ликвидации техногенных пожаров, - отметил градоначальник.

Напомним, ранее кемеровские власти ввели на тлеющем полигоне режим "Повышенной готовности", а после, при помощи тепловизионной съемки, обнаружили очаги возгорания.