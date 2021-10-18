Мэр Кемерова обосновал строительство нового здания налоговой

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Глава столицы Кузбасса ответил на вопросы о необходимости возведения нового здания налоговой службы.

Ранее Илья Середюк на своей странице в социальной сети рассказал о ходе строительства некоторых объектов в областной столице. В частности, мэр затронул тему возведения нового здания Федеральной налоговой службы (ФНС), которое появится неподалеку от Октябрьского проспекта. Комментаторы задались вопросом о том, стоит ли строить еще одно здание для налоговой, учитывая наличие помещения на Кузнецком проспекте.

‒ Сегодня работа сотрудников инспекции организуется в нескольких зданиях, разбросанных по городу, в неприспособленных помещениях, отсутствует архив, ‒ ответил Илья Середюк.

Глава Кемерова подчеркнул, что в городе также ведется строительство других объектов: детских садов, школ, парков, бульваров. Кроме того, Илья Середюк заявил, что планируется возведение новой больницы.

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