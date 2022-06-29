Мэр Кемерова обнародовал проект городского крематория

Власти Кемерова сообщили, что для строительства крематория уже заключен договор аренды земли напротив Кировского кладбища №2. Сейчас там проводятся изыскания. Периодически проводятся встречи с инвесторами, которые заключают договоры на технологическое присоединение к инженерным сетям и закупку необходимого оборудования для объекта.

‒ По проекту это будет отдельно стоящее одноэтажное здание со всеми необходимыми помещениями и благоустроенной прилегающей территорией, ‒ рассказал мэр Кемерова Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Также глава кузбасской столицы подчеркнул, что арендаторы смогут обратиться за разрешением на строительство крематория после того, как подготовят пакет необходимых документов.