Мэр Кемерова обнародовал проект городского крематория

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Глава столицы Кузбасса Илья Середюк рассказал о ситуации с созданием объекта для кремации усопших.

Власти Кемерова сообщили, что для строительства крематория уже заключен договор аренды земли напротив Кировского кладбища №2. Сейчас там проводятся изыскания. Периодически проводятся встречи с инвесторами, которые заключают договоры на технологическое присоединение к инженерным сетям и закупку необходимого оборудования для объекта.

‒ По проекту это будет отдельно стоящее одноэтажное здание со всеми необходимыми помещениями и благоустроенной прилегающей территорией, ‒ рассказал мэр Кемерова Илья Середюк в своем Telegram-канале.

Также глава кузбасской столицы подчеркнул, что арендаторы смогут обратиться за разрешением на строительство крематория после того, как подготовят пакет необходимых документов.

Фото: Telegram / Илья Середюк

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