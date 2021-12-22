Мэр Кемерова может привлечь для застройки специалистов из Санкт-Петербурга

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Глава кузбасской столицы Илья Середюк захотел пригласить застройщиков из других городов для преобразования территории ликвидируемого частного сектора.

Во время брифинга о сносе частных домов по улице Сибиряков-Гвардейцев мэр Кемерова Илья Середюк сообщил, что не исключает возможности привлечь для застройки специалистов из других регионов. В частности, речь зашла о застройщиках из Санкт-Петербурга.

– Могли бы привлечь застройщиков с других территорий. Мы были в Екатеринбурге, нам понравилось, как там строят, какие новые жилые дома. В Санкт-Петербурге интересные застройщики, в Тюмени, – передает слова Ильи Середюка корреспондент VSE42.Ru.

Ресурс для строительства нового жилья составляет 2 млн квадратных километров, поэтому, по словам властей, работы будет достаточно как для местных, так и для приглашенных компаний.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что в Кемерове будет организован центр по взаимодействию с собственниками изымаемого жилья. Несколько дней назад они выходили на уличное собрание из-за решения властей об изъятии их жилищ.

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