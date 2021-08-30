Мэр Кемерова анонсировал решение по демонтажу старого моста через Томь

На официальной странице градоначальник в социальных сетях появилось сообщение от местного жителя, который поинтересовался о планах на старый мост, который стоит около Кузнецкого моста через Томь. Горожанин предположил, что в настоящее время конструкцию выгоднее демонтировать.
- Может пока металл подорожал подешевле демонтаж будет… - говорится в комментарии.
В ответ на это Илья Середюк подтвердил, что возможный снос моста властями рассматривается, однако решение будет сообщено позже.
- Сейчас просчитываем, скоро озвучим, - написал мэр.
Напомним, мост, который в настоящее время именуется кемеровчанами как "старый", закрылся 19 ноября 2005 года. До этого момента он эксплуатировался 50 лет.
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