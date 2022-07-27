Мэр из Кузбасса пригрозил подрядчикам штрафами за "просрочку"

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В кузбасском городе подрядчики отстают от сроков по строительству объекта. Местные власти решили поторопить исполнителей штрафами.

Глава города Белово в Сети пригрозил подрядчикам штрафами за то, что те будут отставать по срокам

сдачи объекта. Так, по его данным, объект, который расположен на улице Юбилейной, должен был быть сдан еще 1 июля, но спустя почти месяц работы на "просрочке" не сильно продвинулись: специалисты уложили только один слой асфальта.

Такое критичное отставание по срокам недопустимо. Тем более, что губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев дал поручение завершить все дорожные работы до 1 сентября, сокрушился мэр.

Чиновник уточнил, что руководитель подрядной организации пообещал устранить все недочеты и закончить данный участок дороги до конца августа.

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