Глава города Белово в Сети пригрозил подрядчикам штрафами за то, что те будут отставать по срокам

сдачи объекта. Так, по его данным, объект, который расположен на улице Юбилейной, должен был быть сдан еще 1 июля, но спустя почти месяц работы на "просрочке" не сильно продвинулись: специалисты уложили только один слой асфальта.

– Такое критичное отставание по срокам недопустимо. Тем более, что губернатор Кузбасса Сергей Евгеньевич Цивилев дал поручение завершить все дорожные работы до 1 сентября, – сокрушился мэр.

Чиновник уточнил, что руководитель подрядной организации пообещал устранить все недочеты и закончить данный участок дороги до конца августа.