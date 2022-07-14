Мэр исключил тотальный контроль над новокузнечанами при увеличении числа камер

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в ходе прямого эфира, который прошел 14 июля, выразил желание создать в городе единую систему наблюдения, которая позволит собирать снятые на улицах кадры в единое облако. С его помощью правоохранители смогут искать преступников, пропавших детей и стариков. Подобные камеры планируется поместить в кафе, ресторанах, объектах культуры и спорта.

‒ Это не тотальный контроль, это не тотализатор, не унижение самодостаточности горожан. Это безопасность и проживание в "умном" городе, ‒ подчеркнул Сергей Кузнецов в передаче "Утро с мэром".

Ранее градоначальник рассказал об ответственности, которую понесет подрядчик, который вел работы на обрушившейся крыше дома.