Менее 50% подлежащих вакцинации кузбассовцев получили первую аппликацию препарата от COVID-19

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Власти Кемеровской области раскрыли масштабы вакцинации от коронавируса в регионе. К настоящему моменту привито меньше половины населения, которое подлежит данной процедуре.

По данным властей, в настоящее время в Кузбассе привито первой аппликацией вакцины от COVID-19 43,6% населения от необходимого количества граждан для выработки коллективного иммунитета. Если переводить в числа, то сейчас привито более 540 тысяч кузбассовцев.


По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, в регионе есть 190 тысяч доз вакцины, которые распределили по всем муниципалитетам области. Он отметил, что темпы вакцинации в период празднования 300-летия Кузбасса снизились, поэтому сейчас нужно снова активизировать эту работу.


Заместитель председателя правительства Алексей Цигельник в своем докладе сообщил, что доля людей старше 60 лет среди привитых от COVID-19 снизилась с 45% до 32%, несмотря на то что именно эти пациенты чаще страдают от тяжелого течения болезни и умирают. В частности, по итогам прошлой недели в Кузбассе скончались 34 пенсионера.


Подъемы заболеваемости коронавирусной инфекцией фиксировались и ранее, однако в этот раз участились тяжелые случаи COVID-19. Уже 3 304 человека находятся в стационарах, 149 - подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 2 250 пациентов получают кислородную поддержку, 5 975 зараженных лечатся на дому.


Напомним, накануне в Кемеровской области был зафиксирован абсолютный рекорд по суточному приросту новых случаев заражения. Несмотря на это, в Кемерове вакцину от коронавируса поставили лишь около 20% граждан.

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