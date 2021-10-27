Менее 20% свободных коек для больных COVID-19 осталось в Кузбассе

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Представители правительства Кемеровской области заявили о высокой загруженности коечного фонда для зараженных коронавирусной инфекцией. Осталось 18% свободных мест.

Свободный коечный фонд на территории Кемеровской области в настоящий момент составил 18%. В общей сложности сегодня в регионе развернуто порядка 3 932 койкомест, а заняты из низ пациентами — 3 210. Об обстановке с зараженными СOVID-19 гражданами в медицинских учреждениях сообщила первый заместитель министра здравоохранения Кузбасса Елена Зеленина.

— Сейчас мы не задействовали весь имеющийся и возможный коечный фонд. Мы надеется, что в связи с мероприятиями и мерами, которые проводятся совместно с медицинскими работниками и службой Роспотребнадзора по выявлению контактных и их изоляции, мы сможем не задействовать весь тот коечный фонд, который был задействован в 2020 году, — прокомментировала чиновница.

Она добавила, что специалисты госпитализируют всех кузбассовцев с подтвержденным опасным китайским вирусом, которые нуждаются в получении лечения в стационаре.


При этом ранее в 2020 году для больных коронавирусной инфекцией граждан в период эпидемического подъема в медицинских учреждениях шахтерского края было развернуто почти 5 000 коек, что значительно больше, чем сейчас.

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