Менее 150 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки

По данным регионального Минздрава на утро 5 апреля, за минувшие сутки 149 кузбассовцев заразились коронавирусом. Столь низких показателей специалисты не фиксировали уже более десяти месяцев. Всего с начала пандемии диагноз "COVID-19" был поставлен в Кемеровской области 158 594 раза.
Кроме того, за прошедшие 24 часа:
несколько жителей региона скончались от последствий опасного вируса;
выписаны после болезни 486 человек;
число выздоровевших от коронавируса в Кузбассе достигло 150 961;
остались на лечении 5 377 пациентов.
Ранее сотрудники Роспотребнадзора поделились с корреспондентом AVOKADO данными по приросту заболевших в муниципалитетах Кемеровской области. Кемеровчане признались, что перестают бояться опасного вируса.
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