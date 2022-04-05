Менее 150 кузбассовцев заболели коронавирусом за сутки

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Медики зафиксировали в Кемеровской области менее 150 случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа.

По данным регионального Минздрава на утро 5 апреля, за минувшие сутки 149 кузбассовцев заразились коронавирусом. Столь низких показателей специалисты не фиксировали уже более десяти месяцев. Всего с начала пандемии диагноз "COVID-19" был поставлен в Кемеровской области 158 594 раза.


Кроме того, за прошедшие 24 часа:

несколько жителей региона скончались от последствий опасного вируса;

выписаны после болезни 486 человек;

число выздоровевших от коронавируса в Кузбассе достигло 150 961;

остались на лечении 5 377 пациентов.


Ранее сотрудники Роспотребнадзора поделились с корреспондентом AVOKADO данными по приросту заболевших в муниципалитетах Кемеровской области. Кемеровчане признались, что перестают бояться опасного вируса.

Да!
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