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Менеджер турфирмы обманула новокузнечанина на 720 тысяч рублей

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Сотрудница туристической фирмы в южной столице Кузбасса присвоила себе более 700 тысяч рублей, "прикрываясь" COVID-ограничениями.

Житель Новокузнецка обратился в одно из турагентств осенью 2019 года. Он заключил договор на покупку заграничного тура на семью из шести человек и полностью оплатил его. Сумма платежа составила 720 тысяч рублей. Весной 2020 года мужчине позвонила менеджер турфирмы и заявила, что поездка откладывается из-за эпидобстановки. После этого женщина убеждала горожанина в том, что курорт временно закрыт для посещения, и путешествие состоится после отмены ограничений. Осенью 2021 года клиент турфирмы узнал, что менеджер уволена, а данные о покупке тура и внесении денежных средств у директора организации отсутствуют.


Выяснилось, что 35-летняя женщина присвоила деньги клиента, испытывая проблемы с финансами. Горожанка сначала отказывалась от дачи показаний, но затем раскаялась и частично возместила ущерб в размере 40 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. В отношении экс-менеджера турфирмы было возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате.


Рассмотрением дела займется суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

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