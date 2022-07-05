Менеджер турфирмы обманула новокузнечанина на 720 тысяч рублей

Житель Новокузнецка обратился в одно из турагентств осенью 2019 года. Он заключил договор на покупку заграничного тура на семью из шести человек и полностью оплатил его. Сумма платежа составила 720 тысяч рублей. Весной 2020 года мужчине позвонила менеджер турфирмы и заявила, что поездка откладывается из-за эпидобстановки. После этого женщина убеждала горожанина в том, что курорт временно закрыт для посещения, и путешествие состоится после отмены ограничений. Осенью 2021 года клиент турфирмы узнал, что менеджер уволена, а данные о покупке тура и внесении денежных средств у директора организации отсутствуют.

Выяснилось, что 35-летняя женщина присвоила деньги клиента, испытывая проблемы с финансами. Горожанка сначала отказывалась от дачи показаний, но затем раскаялась и частично возместила ущерб в размере 40 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. В отношении экс-менеджера турфирмы было возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате.

Рассмотрением дела займется суд. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.