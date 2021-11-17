Мемориал Героям-сибирякам появится в кузбасской столице

Сегодня, 17 ноября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев опубликовал в Сети изображение нового мемориала, который будет построен рядом с Президентским кадетским училищем в Кемерове.

‒ Центральным объектом военно-исторического комплекса станет точная копия памятника советскому солдату в берлинском Трептов-парке, прототипом которого стал кузбассовец Николай Масалов, ‒ рассказал глава региона в своем блоге на "Яндекс Дзен".

Сергей Цивилев сообщил, что на пути к монументу будут установлены гранитные пилоны с именами сибиряков, ставших героями СССР, России и полными кавалерами Ордена Славы. На основании памятника расположат гранитную врезку с названиями воинских формирований, госпиталей и заводов Сибири.

Также на территории комплекса будет находиться виртуальный филиал музея воинской славы России и храм Александра Невского.