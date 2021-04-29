Медведев высказался о введении четырехдневной рабочей недели

Из заявления Дмитрия Медведева следует, что мир движется в направлении четырехдневной рабочей недели из-за автоматизации труда и перехода на компьютерные технологии.

Кроме того, экс-президент уверен, что современный прогресс должен сказаться на увеличении количества свободного времени каждого человека. Это позволит народу больше времени уделять семье, здоровью и образованию.

При этом политик подчеркнул, что переход к сокращению рабочих дней не должен основываться на "экономической логике", а быть плавным и постепенным.

– Все это движение в сторону уменьшения количества рабочих часов, но делать это нужно максимально аккуратно. Мы не должны своими решениями разрушить существующую экономическую структуру, – заявил Медведев во время беседы в прямом эфире с пользователями "ВКонтакте".

Политик добавил, что для воплощения замысла необходимо одобрение работодателей. По его словам, готовым вводить четырехдневную трудовую неделю работодателям необходимо разрешить это сделать, а соответствующие изменения со временем можно ввести в трудовое законодательство, передает ТАСС.