Медведев высказался о введении четырехдневной рабочей недели

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Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал возможность введения четырехдневной рабочей недели. Он выразил мнение, что переход к ней должен быть постепенным.

Из заявления Дмитрия Медведева следует, что мир движется в направлении четырехдневной рабочей недели из-за автоматизации труда и перехода на компьютерные технологии.

Кроме того, экс-президент уверен, что современный прогресс должен сказаться на увеличении количества свободного времени каждого человека. Это позволит народу больше времени уделять семье, здоровью и образованию.


При этом политик подчеркнул, что переход к сокращению рабочих дней не должен основываться на "экономической логике", а быть плавным и постепенным.

– Все это движение в сторону уменьшения количества рабочих часов, но делать это нужно максимально аккуратно. Мы не должны своими решениями разрушить существующую экономическую структуру, – заявил Медведев во время беседы в прямом эфире с пользователями "ВКонтакте".

Политик добавил, что для воплощения замысла необходимо одобрение работодателей. По его словам, готовым вводить четырехдневную трудовую неделю работодателям необходимо разрешить это сделать, а соответствующие изменения со временем можно ввести в трудовое законодательство, передает ТАСС.

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