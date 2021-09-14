Медведев вручил ключи от элитной иномарки молодой спортсменке из Кузбасса

Ключи от нового BMW X3, стоимость которого на рынке превышает четыре миллиона рублей, российский государственный и политический деятель Дмитрий Медведев вручил 20-летней уроженке города Кемеровской области Ленинск-Кузнецк Анастасии Ильянковой.

О подарке от властей РФ девушка рассказала в личном Instagram-аккаунте.

– Честно, я влюбилась в эту машину с первого взгляда. Все так, как я хотела. Просто хочу сказать, верьте в мечты и делайте все для их свершений. Хочу сказать, что все реально, – заявила обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Токио.

Анастасия Ильянкова — гимнастка РФ. Мастер спорта России международного класса, а также победительница чемпионата Европы. Тренировки спортсменка проводит в СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике под руководством тренеров Натальи и Сергея Киселевых и Елены Трофимовой.

Раннее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что гимнастка из шахтерского края стала серебреным призером в упражнениях на разновысоких брусьях на Олимпийских играх в Токио.