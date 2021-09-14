Медведев вручил ключи от элитной иномарки молодой спортсменке из Кузбасса

0
Фото:  

Гимнастка из Кемеровской области Анастасия Ильянкова, которая завоевала серебро Олимпийских игр в Токио, после встречи с Дмитрием Медведевым стала обладательницей дорогостоящего автомобиля.

Ключи от нового BMW X3, стоимость которого на рынке превышает четыре миллиона рублей, российский государственный и политический деятель Дмитрий Медведев вручил 20-летней уроженке города Кемеровской области Ленинск-Кузнецк Анастасии Ильянковой.


О подарке от властей РФ девушка рассказала в личном Instagram-аккаунте.

Честно, я влюбилась в эту машину с первого взгляда. Все так, как я хотела. Просто хочу сказать, верьте в мечты и делайте все для их свершений. Хочу сказать, что все реально, заявила обладательница серебряной медали Олимпийских игр в Токио.

Анастасия Ильянкова — гимнастка РФ. Мастер спорта России международного класса, а также победительница чемпионата Европы. Тренировки спортсменка проводит в СШОР Кузбасса по спортивной гимнастике под руководством тренеров Натальи и Сергея Киселевых и Елены Трофимовой.


Раннее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что гимнастка из шахтерского края стала серебреным призером в упражнениях на разновысоких брусьях на Олимпийских играх в Токио.

Фото: Instagran / nastyailyankova

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28905

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined