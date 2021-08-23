Медведь вышел на железнодорожные пути в Кемерове

Хозяина тайги очевидцы заметили на территории кемеровской Кедровки. Мощного зверя местным жителям удалось запечатлеть на камеру в момент, когда он резво пересекал железнодорожные пути. Позже съемка появилась в открытом доступе на просторах Сети.

– Мишаня грибочки ищет, – высказался автор публикации.

Однако зрители не оценили пост и в комментариях призвали земляков не афишировать подобного рода контент на широкую публику. По мнению подписчиков паблика, через соцсети о местонахождении медведя могут узнать охотники, которые отправятся в указанную местность для расправы над косолапым.

Ранее редакция AVOKADO сообщала, что вышедший в кузбасский город дикий зверь вернулся в лес.