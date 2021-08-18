Медведь вышел к людям в кузбасском городе

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Жители одного из городов Кемеровской области обнаружили в черте населенного пункта медведя. Дикое животное им также удалось запечатлеть на камеру.

По словам автора ролика, кадры были сняты на переулке Лебедянском в Анжеро-Судженске утром 18 августа. Медведь вышел из леса и залез на мусорку. Очевидцы предположили, что небольшие размеры дикого зверя говорят о том, что он еще молод, а значит рядом могла бы быть более крупная особь.


В Департаменте охраны объектов животного мира Кузбасса журналисту AVOKADO сообщили, что информация о данном медведе уже передана специалистам для разбирательства.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

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