Медведь растерзал корову прямо в огороде частного дома в Кузбассе

От жителей сел Крапивинского района продолжают поступать сообщения о медведе, который атакует домашний скот. Накануне в социальных сетях жители села Ивановка сообщили, что очередной жертвой медведя стала стельная корова. Сельчане заявили, что инцидент произошел в ночь на 27 октября прямо в огороде одного из частных домов.

Утром преследование медведя начали специалисты с охотничьими собаками, однако след ушел в болото.

‒ По данному медведю Департаментом дважды принималось решение о регулирование численности охотничьих ресурсов, ‒ сообщают в пресс-службе Департамента по охране объектов животного мира.

Напомним, что на хищника была объявлена охота, однако специалисты не смогли обнаружить животное.