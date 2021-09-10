Медведь растерзал грибника в Кузбассе

В четверг, 9 сентября, около 14:30 в лесу Мариинского района найден труп 50-летнего мужчины. Эксперты осмотрели тело и пришли к выводу, что травмы кузбассовец получил в результате нападения дикого животного.

Накануне происшествия мужчина отправился за грибами, но домой так и не вернулся. Запаниковавшая возлюбленная грибника сообщила об этом правоохранителям, которые организовали поиски.

— <...> в лесном массиве было обнаружено тело грибника с травмами, причиненными диким зверем, предположительно медведем, — рассказали в СУ СКР по Кузбассу.

При этом полицейским пришлось периодически пугать медведя выстрелами из пистолета, поскольку зверь бродил по окрестностям.

Проводится доследственная проверка, выясняются подробности инцидента и причина гибели мужчины.