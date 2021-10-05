Медведь проник на территорию огорода в кузбасском поселке

0
Фото:  

Жители поселения в южной столице Кузбасса заметили следы вторжения крупного дикого зверя на земли своих огородов.

Жители поселка Карлык в южной столице Кузбасса заметили следы дикого медведя на жилой территории. О визите косолапого в населенный пункт рассказал ведущий программы "Утро с мэром" Ростислав Бардокин в Instagram.

– Вот он через Серегу зашел, Валет его шуганул. Вот так он обошел. Вот темные следы, вот так через грядочки ******** (пробежал) и ушел, – заявил на опубликованном видео местный житель.

При этом очевидцы заверили, что свое путешествие по частным территориям крупный хищник начал с "Науки". В комментариях один из пользователей Сети рассказал, что в понедельник медведь был замечен видели около мусорки у Швейника, за Атамановом.

Видео: Ростислав Бардокин

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29765

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined