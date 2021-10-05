Медведь проник на территорию огорода в кузбасском поселке

Жители поселка Карлык в южной столице Кузбасса заметили следы дикого медведя на жилой территории. О визите косолапого в населенный пункт рассказал ведущий программы "Утро с мэром" Ростислав Бардокин в Instagram.

– Вот он через Серегу зашел, Валет его шуганул. Вот так он обошел. Вот темные следы, вот так через грядочки ******** (пробежал) и ушел, – заявил на опубликованном видео местный житель.

При этом очевидцы заверили, что свое путешествие по частным территориям крупный хищник начал с "Науки". В комментариях один из пользователей Сети рассказал, что в понедельник медведь был замечен видели около мусорки у Швейника, за Атамановом.