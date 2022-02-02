Медучреждения Кузбасса приостановили плановую вакцинацию детей

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Минздрав Кемеровской области сообщил о приостановке плановых прививок несовершеннолетним.

Согласно официальной информации, с 25 января дети и подростки больше не могут получить "обычные" прививки в больницах Кузбасса. Теперь юных жителей региона вакцинируют только по особым показаниям и от коронавируса. Об этом сообщает VSE42.Ru со ссылкой на представителей регионального Минздрава.

– 25 января 2022 года и до особого распоряжения в медицинских организациях региона приостановлено проведение плановых профилактических прививок, кроме прививок по эпидемиологическим показаниям, – рассказали сотрудники министерства.

Отмечается, что повлияло на введение данных мер перевод школ и классов на дистанционное обучение.


Напомним, что суточный прирост заразившихся COVID-19 в Кузбассе превысил 1 000 случаев. Власти региона обозначили количество привившихся от коронавируса подростков. Минздрав Кузбасса объявил о начале экспресс-тестирования на коронавирусную инфекцию.

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