Медучреждения Кузбасса получат партию вакцины для детей

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В Кемеровской области ожидается поставка большой партии вакцины "Спутник М", предназначенной для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

В ходе прямого эфира Министерства здравоохранения Кузбасса на тему вакцинации подростков, главный областной педиатр Наталья Лячина объявила о скорой готовности вакцинировать от коронавирусной инфекции данную часть населения.


1920 доз вакцины должно поступить в Кузбасс уже на следующей неделе.


Для вакцинации подростков требуется письменное соглашение законного представителя.

— В соответствии с федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», мы обязаны взять информированное добровольное согласие на проведение вакцинации, если это ребенок до 15 лет. Дети старше 15 лет могут оформить согласие самостоятельно, — отметила врач-педиатр.

Напомним, по данным оперштаба на 23 января в Кузбассе выявлено 323 случая заражения COVID-19.

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