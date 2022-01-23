Медучреждения Кузбасса получат партию вакцины для детей

В ходе прямого эфира Министерства здравоохранения Кузбасса на тему вакцинации подростков, главный областной педиатр Наталья Лячина объявила о скорой готовности вакцинировать от коронавирусной инфекции данную часть населения.
1920 доз вакцины должно поступить в Кузбасс уже на следующей неделе.
Для вакцинации подростков требуется письменное соглашение законного представителя.
— В соответствии с федеральным законом «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний», мы обязаны взять информированное добровольное согласие на проведение вакцинации, если это ребенок до 15 лет. Дети старше 15 лет могут оформить согласие самостоятельно, — отметила врач-педиатр.
Напомним, по данным оперштаба на 23 января в Кузбассе выявлено 323 случая заражения COVID-19.
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