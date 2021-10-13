Медучреждения для тысяч кузбассовцев появятся до конца года

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев сообщил о том, что в 14 муниципальных образованиях региона будут построены новые медучреждения. Перемены затронут более 25 тысяч жителей отдаленных сельских территорий.

‒ В этом году мы сдадим первые 40 современных медпунктов, на эти цели направлено 380,3 млн рублей, 342,3 из которых — из федерального бюджета, — рассказал глава региона на официальной странице в социальной сети.

Отмечается, что новые медпункты будут снабжены самым современным оборудованием. Их постройку планируют завершить до конца 2021 года.