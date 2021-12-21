Медучреждение в Кемерове задолжало бизнесменам более 36 млн рублей

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Медицинское учреждение в кузбасской столице оказалось в миллионных долгах по госконтрактам перед бизнесменами.

Прокуратура провела проверку исполнения законодательства об оплате исполненных государственных контрактов. Удалось установить, что между кемеровским учреждением здравоохранения и коммерческими организациями были заключены государственные контракты на поставку товаров.


Предприниматели выполнили все необходимые условия, однако денежную оплату за свою работу в установленный срок они так и не получили.

– В результате перед субъектами предпринимательства образовалась задолженность в размере более 36 млн. рублей, – сообщили в кузбасской прокуратуре.

Начальнику учреждения было внесено представление с требованием о погашении задолженности. В настоящее время накопившийся долг перед бизнесменами был погашен в полном объеме.

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