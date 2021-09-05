Медработники за сутки выявили коронавирус у 172 кузбассовцев

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Озвучено число кузбассовцев с выявленным COVID-19 за прошедшие сутки. Также стали известны территории распространения смертоносного вируса в регионе.

Согласно опубликованной информации от местных властей, в Кемеровской области по состоянию на утро воскресенья, 5 сентября, зафиксировано 172 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.


Региональные территории с количеством зараженных вирусом выглядят так:

  • Новокузнецк – 32, Кемерово – 28, Прокопьевск – 15, Белово – 14, Междуреченск – 14, Осинники – 12, Анжеро-Судженск – 11, Юрга – 8, Новокузнецкий МР – 6, Мыски – 5, Таштагольский МР – 4, Тайга – 3, Гурьевский МО – 3, Юргинский МО – 3, Калтан – 2, Киселевск – 2, Краснобродский – 2, Ижморский МО – 2, Яйский МО – 2, Яшкинский МО – 2, Кемеровский МО – 1, Прокопьевском МО – 1.

Суммарный показатель заболеваемости по области равен 52 729. Были выписаны 178 пациента. Необходимую медпомощь получают 1 593 жителей Кузбасса, под наблюдением специалистов, на изоляции и в обсерваторах к настоящему времени находятся 9 825 человек.


Кроме того, врачи рассказали о новых летальных случаях после заражения коронавирусом в Кузбассе.

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