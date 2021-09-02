Медицинские аппараты почти за 30 млн рублей появились сразу в двух больницах Кузбасса

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Современные медицинские аппараты, на два из которых в общей сложности было выделено почти 30 миллионов рублей, позволят увеличить пропускную способность пациентов в кузбасских городах.

Современные аппарат для кардиологического стресс-тестирования, стоимость которого превышает сумму в два миллиона рублей, уже поступил в распоряжение персонала Новокузнецкой городской клинической больницы №29. Также обновленный цифровой рентген-аппарат за 27,5 миллионов рублей появился в Осинниковской городской больнице.


Новое оборудование было направлено в медицинские учреждения кузбасских городов в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения, подчеркнули в администрации правительства шахтерского края.

— Программа модернизации первичного звена здравоохранения направлена на повышение доступности качественной медицинской помощи нашим жителям. Только в 2021 году по этой программе мы закупим более 400 единиц оборудования, — указал губернатор региона Сергей Цивилев.

Отмечается, что благодаря использованию аппарата для кардиологического стресс-тестирования сократится время исследования пациентов и увеличится их объем. Что касается нового многомиллионного рентген-аппарата в Осинниках, то с его помощь можно производить настройку различных параметров снимка: менять контрастность, резкость или жесткость.

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