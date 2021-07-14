Медики запланировали начать прививать российских подростков от COVID-19 до конца сентября

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Массовая вакцинация подростков от коронавируса должна стартовать в России уже осенью этого года. Об этом сообщил глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинзбург заявил, что на текущий момент проводятся необходимые мероприятия для начала вакцинации от коронавируса несовершеннолетних до 20 сентября. По его словам, на текущий момент в столице проходят исследования влияния препарата на детский организм. Отмечается, что возраст участников исследования варьируется от 12 до 17 лет. 6 июля получил дозу 21 человек. Гинзбург добавил, что у двоих подростков поднялась температура до 37 градусов.

– Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы, – рассказал специалист РИА "Новости".

Также врач подчеркнул, что сейчас наблюдается тенденция увеличения числа детей, у которых заражение коронавирусной инфекцией протекает тяжело.

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