Медики запланировали начать прививать российских подростков от COVID-19 до конца сентября

Гинзбург заявил, что на текущий момент проводятся необходимые мероприятия для начала вакцинации от коронавируса несовершеннолетних до 20 сентября. По его словам, на текущий момент в столице проходят исследования влияния препарата на детский организм. Отмечается, что возраст участников исследования варьируется от 12 до 17 лет. 6 июля получил дозу 21 человек. Гинзбург добавил, что у двоих подростков поднялась температура до 37 градусов.

– Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы, – рассказал специалист РИА "Новости".

Также врач подчеркнул, что сейчас наблюдается тенденция увеличения числа детей, у которых заражение коронавирусной инфекцией протекает тяжело.