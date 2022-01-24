Сегодня, 24 января, специалисты Роспотребнадзора сообщили, что в Кузбассе был обнаружен штамм коронавирусной инфекции "омикрон".
– При проведении молекулярно – генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции в Кемеровской области – Кузбассе в биологическом материале больного новой коронаврирусной инфекцией (COVID-19) выявлен геновариант SARS–CoV-2 "Омикрон", – говорится в официальном сообщении.
Согласно информации Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, больной не выезжал за пределы региона. Заболевание проходило по типу ОРВИ. Контактные лица определены, проведено ПЦР-обследование.
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