Медики зафиксировали в Кузбассе новый всплеск заболеваемости COVID-19

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За минувшие сутки в Кемеровской области увеличилось количество зараженных коронавирусом граждан. При этом прирост больных возрастает каждый день.

По данным властей, за сутки в Кузбассе диагноз "коронавиурсная инфекция" подтвердился еще у 91 человека. За последнюю неделю прирост зараженных увеличился почти на 30 человек в день. Всего с начала пандемии в регионе выявили 38 128 случаев заболевания. Новые пациенты распределяются по муниципалитетам следующим образом:

  • Кемерово - 30,
  • Новокузнецк - 16,
  • Юрга - 10,
  • по 5 - Белово и Прокопьевск,
  • по 4 - Мыски и Осинники,
  • по 3 - Гурьевский МО, Кемеровский МО и Промышленновский МО.
  • По 2 - Анжеро-Судженск, Калтан, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский МО, Топкинский МО, Таштагольский МО и Яшкинский МО.
  • по 1 - Березовский, Краснобродский, Междуреченск, Полысаево, Тайга, Беловский МО, Новокузнецкий МО и Юргинский МО

Также за день увеличилось количество умерших пациентов с COVID-19. Власти сообщили подробности. Всего к настоящему моменту после заражения скончались 759 человек.

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