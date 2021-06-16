Медики зафиксировали в Кузбассе новый всплеск заболеваемости COVID-19

По данным властей, за сутки в Кузбассе диагноз "коронавиурсная инфекция" подтвердился еще у 91 человека. За последнюю неделю прирост зараженных увеличился почти на 30 человек в день. Всего с начала пандемии в регионе выявили 38 128 случаев заболевания. Новые пациенты распределяются по муниципалитетам следующим образом:

Кемерово - 30,

Новокузнецк - 16,

Юрга - 10,

по 5 - Белово и Прокопьевск,

по 4 - Мыски и Осинники,

по 3 - Гурьевский МО, Кемеровский МО и Промышленновский МО.

По 2 - Анжеро-Судженск, Калтан, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевский МО, Топкинский МО, Таштагольский МО и Яшкинский МО.

по 1 - Березовский, Краснобродский, Междуреченск, Полысаево, Тайга, Беловский МО, Новокузнецкий МО и Юргинский МО

Также за день увеличилось количество умерших пациентов с COVID-19. Власти сообщили подробности. Всего к настоящему моменту после заражения скончались 759 человек.