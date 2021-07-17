Медики зафиксировали свыше 200 новых случаев заражения COVID-19 за день в Кузбассе

По информации на утро субботы, 17 июля, в Кемеровской области диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился у 203 человек. Одновременно с этим сообщается, что 177 пациентов вылечились от COVID-19 и покинули больницы региона.

Лидером по суточному приросту случаев заражения коронавирусом оказался Кемерово.

- Кемерово – 41, Новокузнецк – 36, Междуреченск – 17, Юрга – 16, Прокопьевск – 14, Осинники – 12, Мыски – 9, Промышленновский МО – 8, Березовский – 7, Ленинск-Кузнецкий – 5, Белово – 4, Тайга – 4, Новокузнецкий МР – 4, Яшкинский МО – 4, Киселёвск – 3, Гурьевский МО – 3, Топкинский МО – 3, Юргинский МО – 3, Калтан – 2, Полысаево – 2, Ижморский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Тисульский МО – 1, Яйский МО – 1, - назвали точные территории распространения COVID-19 в Кузбассе в оперштабе.

Зафиксированы и новые случае гибели среди тех, кто пребывал в больницах с подтвержденным коронавирусом - таких в Кузбассе четыре.

Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 43 247 горожан. Из них уже вылечились от инфекции 40 481 человек. В кузбасских медучреждениях с коронавирусом продолжают находиться 1 864 пациента. 12 228 человек остаются под наблюдением специалистов.