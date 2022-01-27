Медики зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе

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Власти Кемеровской области сообщили о более 430 заразившихся коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа.

По данным официальной сводки на утро 27 января, 435 кузбассовцев заболели коронавирусом за прошедшие сутки, что на 43 человека больше, чем накануне. Это самый высокий показатель в регионе за все время пандемии. Общее количество случаев заражения достигло 92 917.


Кроме того, за минувшие 24 часа:

несколько жителей области скончались от последствий COVID-19;

выздоровели от опасного вируса 243 кузбассовцев;

продолжили лечение 6 295 пациентов;

остались под наблюдением специалистов 19 832 человека.


Ранее медики назвали доминирующий в Кузбассе штамм коронавируса. Власти РФ направят в Кемеровскую область более 80 млн рублей, которые пойдут на борьбу с COVID-19.

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