Медики зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе

По данным официальной сводки на утро 27 января, 435 кузбассовцев заболели коронавирусом за прошедшие сутки, что на 43 человека больше, чем накануне. Это самый высокий показатель в регионе за все время пандемии. Общее количество случаев заражения достигло 92 917.

Кроме того, за минувшие 24 часа:

несколько жителей области скончались от последствий COVID-19;

выздоровели от опасного вируса 243 кузбассовцев;

продолжили лечение 6 295 пациентов;

остались под наблюдением специалистов 19 832 человека.

Ранее медики назвали доминирующий в Кузбассе штамм коронавируса. Власти РФ направят в Кемеровскую область более 80 млн рублей, которые пойдут на борьбу с COVID-19.