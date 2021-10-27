Медики зафиксировали рекордный прирост заболевших COVID-19 в Кузбассе за сутки

По информации на утро 27 октября, в Кузбассе зарегистрирован 281 новый случай заражения коронавирусом. Общее количество заразившихся с начала пандемии составило 62 438 человек. Власти обозначили число заболевших в разных муниципалитетах региона.

Кемерово-37, Новокузнецк-34, Белово-28, по 27-Междуреченск и Прокопьевск, Мыски-21, А-С-20, Л-К-11, по 10-Киселевск и Осинники, Калтан-9, Прокопьевский МО-7, Кемеровский МО-6, по 5-Краснобродский и Юргинский МО, по 4-Юрга, Новокузнецкий МР и Таштагольский МР, Яшкинский МР-3, по 2-Гурьевский МР, Промышленновский МО, Топкинский МО и Яйский МР, Березовский-1.

Еще пятеро кузбассовцев, лечившихся от COVID-19, умерли за прошедшие сутки. Общее количество погибших за весь период пандемии ‒ 1441. За минувшие 24 часа выздоровели 212 человек. Лечение продолжают 1711 человек, под наблюдением находятся еще 16 874 кузбассовцев