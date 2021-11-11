Медики зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19 в Кузбассе

По официальной информации на утро 11 ноября, в Кузбассе зафиксировано 347 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, с начала пандемии коронавирусом заболели 66 178 жителей региона.

Власти обозначили количество зараженных в разных муниципалитетах области:

Кемерово-57, Новокузнецк -53, Прокопьевск-35, Осинники-32, Белово-24, Междуреченск-23, Таштагольский МР-17, Юрга-15, по 13-Новокузнецкий МР и Калтан, Киселевск-12, по 6-Гурьевский МР и Ижморский МР, по 4-Тайга и Яшкинский МР, по 3-Анжеро-Судженск, Березовский, Беловский МР, Крапивинский МО, Мариинский МР, Промышленновский МО и Яйский МР, по 2-Ленинск-Кузнецкий и Тисульский МР, по 1-Краснобродский, Кемеровский МО, Ленинск-Кузнецкий МО, Прокопьевский МО, Топкинский МО, Тяжинский МР, Чебулинский МО и Юргинский МО.

Кроме того, за минувшие сутки трое кузбассовцев стали жертвами COVID-19. Всего с начала пандемии от последствий опасного вируса скончались 1 504 жителя региона. Выписаны 279 человек. Сейчас в Кемеровской области получают лечение 2 615 человек, под наблюдением находятся 14 387.