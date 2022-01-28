Медики зафиксировали новые случаи заражения "омикроном" в Кузбассе

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Специалисты Роспотребнадзора Кемеровской области сообщили о десятках заболевших новым штаммом коронавируса.

Согласно официальным данным на сегодня, 28 января, в Кузбассе было выявлено 23 человека, заболевших COVID-19 "омикрон". У одного из заразившихся заболевание протекало в форме внебольничной пневмонии, в остальных случаях – по типу ОРВИ. За пределы региона больные не выезжали.

"При проведении молекулярно – генетического мониторинга штаммов возбудителя новой коронавирусной инфекции в Кемеровской области в биологическом материале больного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 28.01.2022 выявлен геновариант SARS –CoV-2 "Омикрон" у 23 лиц, – сообщают в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кузбассу.

Напомним, что первый пациент с новым штаммом был выявлен 18 января. Эксперты обнародовали данные о первом кузбассовце с "омикроном". Суточный прирост заболевших в регионе достиг абсолютного рекорда за все время пандемии. О способе обнаружения "омикрона" рассказали в Минздраве Кемеровской области.

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