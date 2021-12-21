Медики зафиксировали новые случаи заражения COVID-19 в Кузбассе

По данным сводки на утро 21 декабря, 351 кузбассовец заразился коронавирусной инфекцией за минувшие 24 часа. Общее количество заболевших с начала пандемии в регионе достигло 81 906 человек.

Власти Кемеровской области обозначили следующие данные о суточном приросте заразившихся в муниципалитетах:

Новокузнецк – 73, Кемерово – 66, Междуреченск – 31, Юрга – 28, Белово – 23, Ленинск-Кузнецкий – 21, Прокопьевск – 21, Промышленновский МО – 12, Гурьевский МО – 9, Кемеровский МО – 9, Анжеро-Судженск – 8, Топкинский МО – 8, Березовский – 7, Ленинск-Кузнецкий МО – 7, Осинники – 4, Новокузнецкий МР – 4, Мыски – 4, Полысаево – 2, Мариинский МО – 2, Тисульский МО – 2, Тяжинский МО – 2, Калтан – 1, Киселевск – 1, Тайга – 1, Ижморский МО – 1, Чебулинский МО – 1, Юргинский МО – 1, Яйский МО – 1, Яшкинский МО – 1.

Кроме того, за прошедшие сутки от последствий COVID-19 скончались четверо жителей региона. Всего жертвами коронавируса стали 1 665 кузбассовцев. За минувшие 24 часа выписаны из больниц 268 человек, 6 764 жителя области продолжили лечение от коронавирусной инфекции. Под наблюдением ‒ 10 136 человек.