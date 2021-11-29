Медики зафиксировали новые случаи заражения COVID-19 в Кузбассе

Согласно данным на утро 29 ноября, 377 кузбассовцев заразились коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки. Общее количество заболевших COVID-19 в регионе с начала пандемии достигло 74 020 человек.

Власти Кемеровской области опубликовали следующее распределение заболевших по муниципалитетам:

Новокузнецк-71, Кемерово-70, Междуреченск-40, Прокопьевск-31, Осинники-23, Белово-21, Юрга-17, Калтан-13, Л-К-11, по 10-Новокузнецкий МР и Промышленноский МО, Березовский-9, Мыски-7, Яйский МР-6, по 5-Киселевск, Полысаево и Гурьевский МР, по 4-Топкинский МО и Яшкинский МР, по 3-А-С и Ижморский МР, по 2-Тайга, Л-К МО и Юргинский МО, по 1-Кемеровский МО, Тяжинский МР и Чебулинский МО.

Кроме того, за минувшие 24 часа трое жителей региона стали жертвами коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий COVID-19 скончался 1 571 кузбассовец. За прошедшие сутки выписаны 253 человека, лечатся от коронавирусной инфекции 4 571 жителей региона. Еще 17 896 кузбассовцев остаются под наблюдением.