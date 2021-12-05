Медики зафиксировали новые случаи смерти от COVID-19 в Кузбассе

По состоянию на утро 5 декабря, трое кузбассовцев скончались от последствий коронавируса за сутки. Общее количество жертв COVID-19 в Кемеровской области достигло отметки в 1 594 человек.

Власти региона сообщили следующие данные о новых жертвах опасного вируса:

У мужчины 1956 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Кемерове.

У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Кемерове.

У женщины 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Новокузнецке.

Кроме того, за минувшие сутки 363 кузбассовца заразились коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 76 240 жителей региона. За прошедшие 24 часа выписаны 245 человек. Продолжают лечение от коронавируса 5 254 пациента. Под медицинским наблюдением находятся 16 570 кузбассовцев.