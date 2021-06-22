Медики зафиксировали новые случаи гибели среди пациентов с COVID-19 в Кузбассе

Как стало известно утром во вторник, 22 июня, на территории Кузбасса были зафиксированы еще 138 случаев передачи COVID-19 за минувшие сутки. 69 пациентов были выписаны из медучреждений региона после того, как вылечились от коронавируса. Также были зарегистрированы и новые случаи смерти среди тех, кто находился в больницах области с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» - скончались три пациента. Специалисты рассказали подробности их гибели.

- У женщины 1937 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

У мужчины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Он проживал в Березовском.

У женщины 1933 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Она проживала в Ленинске-Кузнецком,- сообщили в оперштабе

Всего с начала пандемии в Кузбассе погибли 782 горожанина, лечившихся от COVID-19. Общее число тех, кто заразился, составляет 38 820. 37 109 из уже вылечились от инфекции. 929 человек продолжают лечиться. 3 444 остаются под наблюдением медиков.