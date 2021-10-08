Медики зафиксировали наибольшее с августа этого года количество заболевших COVID-19 в Кузбассе

0
Фото:  

Специалисты сообщили о числе зараженных коронавирусом за последние сутки в Кемеровской области. Оно стало самым высоким с августа текущего года.

По данным на утро 8 октября, в Кемеровской области выявлено 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Последний раз столь высокий показатель был зафиксирован 18 августа 2021 года.


В официальном Telegram-канале правительства Кузбасса обозначили следующее территориальное распределение заболевших:

  • Новокузнецк-32,
  • Кемерово-25,
  • Междуреченск-20,
  • Белово-18,
  • Анжеро-Судженск-13,
  • Прокопьевск-12,
  • по 10-Калтан, Мыски и Юрга,
  • Осинники-9,
  • Киселевск-8,
  • Промышленновский МО-4,
  • Гурьевский МР-3,
  • по 2-Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и Тайга,
  • по 1-Ленинск-Кузнецкий МО, Таштагольский МР, Яйский МР и Яшкинский МР.

Сообщается, что несколько заболевших коронавирусом кузбассовцев умерли за прошедшие сутки. Таким образом, число жертв COVID-19 с начала пандемии составило 1 339 человек. Выздоровели - 55 689. На лечении находятся 1 219 пациентов, под наблюдением - 10 046. Всего в Кемеровской области было выявлено 58 247 зараженных.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29866

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined