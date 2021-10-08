Медики зафиксировали наибольшее с августа этого года количество заболевших COVID-19 в Кузбассе

По данным на утро 8 октября, в Кемеровской области выявлено 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Последний раз столь высокий показатель был зафиксирован 18 августа 2021 года.

В официальном Telegram-канале правительства Кузбасса обозначили следующее территориальное распределение заболевших:

Новокузнецк-32,

Кемерово-25,

Междуреченск-20,

Белово-18,

Анжеро-Судженск-13,

Прокопьевск-12,

по 10-Калтан, Мыски и Юрга,

Осинники-9,

Киселевск-8,

Промышленновский МО-4,

Гурьевский МР-3,

по 2-Ленинск-Кузнецкий, Полысаево и Тайга,

по 1-Ленинск-Кузнецкий МО, Таштагольский МР, Яйский МР и Яшкинский МР.

Сообщается, что несколько заболевших коронавирусом кузбассовцев умерли за прошедшие сутки. Таким образом, число жертв COVID-19 с начала пандемии составило 1 339 человек. Выздоровели - 55 689. На лечении находятся 1 219 пациентов, под наблюдением - 10 046. Всего в Кемеровской области было выявлено 58 247 зараженных.