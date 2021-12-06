Медики зафиксировали 360 новых случаев заражения COVID-19 в Кузбассе

Согласно официальным данным на утро 6 декабря, 360 кузбассовцев заболели коронавирусом за прошедшие сутки. Общее количество заражений COVID-19 в регионе достигло отметки в 76 600 человек.

Власти Кузбасса раскрыли следующие данные о суточном приросте заразившихся в муниципалитетах:

Кемерово-67, Новокузнецк-68, Белово-30, Прокопьевск-23, Анжеро-Судженск-17, по 13-Междуреченск и Юрга, по 11-Осинники, Новокузнецкий МР и Промышленновский МО, по 9-Мыски, Крапивинский МО и Юргинский МО, по 8-Калтан, Беловский МР и Яшкинский МР, Гурьевский МР-7, по 6-Краснобродский и Топкинский МО, по 4-Березовский, Киселевск и Ижморский МР, по 3-Ленинск-Кузнецкий и Тайга, Прокопьевский МО-2, по 1-Кемеровский МО, Мариинский МР, Тисульский МР, Тяжинский МР, Чебулинский МО и Яйский МР.

Кроме того, за минувшие 24 часа от последствий коронавируса скончались пятеро жителей региона. Всего жертвами коронавирусной инфекции стали 1 599 кузбассовцев. За прошедшие сутки были выписаны 248 человек. Продолжают лечение от опасного вируса 5 361 житель региона. Под наблюдением ‒ 15 237.